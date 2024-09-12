росіяни обстріляли власний літак у мурманській області: сплутали його з дроном

Над мурманською областю рф ввечері 11 вересня росіяни обстріляли стрілецькою зброєю легкомоторний літак. Вони сплутали його із безпілотником. Про це пише Baza, передає УНН.

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Як повідомляється, два легкоспортивних літаки - ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5- вилетіли з посадкового майданчика в апатитському муніципальному окрузі в архангельську приблизно о 16:30 11 вересня. За півгодини після цього в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, яке запровадили через атаку БПЛА.

Мабуть, скасування дійшло не до всіх - після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї