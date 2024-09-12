росіяни обстріляли власний літак у мурманській області: сплутали його з дроном
Київ • УНН
У мурманській області рф військові обстріляли легкомоторний літак, сплутавши його з дроном. Інцидент стався після скасування обмежень на використання повітряного простору через атаку БПЛА.
Над мурманською областю рф ввечері 11 вересня росіяни обстріляли стрілецькою зброєю легкомоторний літак. Вони сплутали його із безпілотником. Про це пише Baza, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, два легкоспортивних літаки - ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5- вилетіли з посадкового майданчика в апатитському муніципальному окрузі в архангельську приблизно о 16:30 11 вересня. За півгодини після цього в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, яке запровадили через атаку БПЛА.
Мабуть, скасування дійшло не до всіх - після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї
За даними каналу "Авіаторщина", після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту: перший ухвалив рішення здійснити посадку на аеродромі апатити, а другий - повертатися на місце вильоту. У підсумку їхній політ тривав близько 20 хвилин.
За словами джерел Baza, після приземлення пілот доповів, що кулі пробили крило і фари літака.
Доповнення
12 вересня у рф заявили, що у мурманській області збили два безпілотники за 7 км від аеродрому "Оленья", де базуються Ту-95. Було введено план "Килим" в аеропортах регіону, затримано рейси.