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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли собственный самолет в мурманской области: спутали его с дроном

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 09:50  •  2886 просмотра

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В мурманской области рф военные обстреляли легкомоторный самолет, спутав его с дроном. Инцидент произошел после отмены ограничений на использование воздушного пространства из-за атаки БПЛА.

Над мурманской областью рф вечером 11 сентября россияне обстреляли стрелковым оружием легкомоторный самолет. Они спутали его с беспилотником. Об этом пишет Baza, передает УНН

Детали 

Как сообщается, два легкоспортивных самолета - ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 - вылетели с посадочной площадки в апатитском муниципальном округе в архангельске примерно в 16:30 11 сентября. Через полчаса после этого в регионе отменили ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки БПЛА. 

Видимо, отмена дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия

- пишет База. 

По данным канала "Авиаторщина", после стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета: первый принял решение совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй - возвращаться на место вылета. В итоге их полет длился около 20 минут.

По словам источников Baza, после приземления пилот доложил, что пули пробили крыло и фары самолета. 

Дополнение 

12 сентября в рф заявили, что в мурманской области  сбили два беспилотника в 7 км от аэродрома "Оленья", где базируются Ту-95. Был введен план "Ковер" в аэропортах региона, задержаны рейсы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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