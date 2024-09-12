россияне обстреляли собственный самолет в мурманской области: спутали его с дроном

Над мурманской областью рф вечером 11 сентября россияне обстреляли стрелковым оружием легкомоторный самолет. Они спутали его с беспилотником. Об этом пишет Baza, передает УНН.

Детали

Как сообщается, два легкоспортивных самолета - ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 - вылетели с посадочной площадки в апатитском муниципальном округе в архангельске примерно в 16:30 11 сентября. Через полчаса после этого в регионе отменили ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки БПЛА.

Видимо, отмена дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия - пишет База.

По данным канала "Авиаторщина", после стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета: первый принял решение совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй - возвращаться на место вылета. В итоге их полет длился около 20 минут.

По словам источников Baza, после приземления пилот доложил, что пули пробили крыло и фары самолета.

Дополнение

12 сентября в рф заявили, что в мурманской области сбили два беспилотника в 7 км от аэродрома "Оленья", где базируются Ту-95. Был введен план "Ковер" в аэропортах региона, задержаны рейсы.