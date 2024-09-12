В рф заявили про збиття БПЛА за 7 кілометрів від аеродрому "Оленья", на якому базуються Ту-95
Київ • УНН
У мурманській області рф збили два безпілотники за 7 км від аеродрому "Оленья", де базуються Ту-95. Введено план "Килим" в аеропортах, затримано рейси, спостерігається висока активність розвідувальної авіації.
В мурманській області рф збили два безпілотники за 7 кілометрів від аеродрому "Оленья", де росіяни розташовують свої літаки Ту-95, які здатні запускати ракети великої дальності. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Прокремлівський канал Mash повідомляє, що два БПЛ збили за 7 кілометрів від аеродрому "Оленья" в оленегорську мурманської області.
Раніше влада регіону ввела план "Килим" в аеропортах мурмаші та хібіни. Затримано рейси на виліт і на приліт. Усі пасажирські літаки перенаправлять в архангельськ.
Mash стверджує, що у регіоні буцімто спостерігається висока активність розвідувальної авіації з боку Фінляндії, Швеції та Норвегії.
Доповнення
У міноборони рф заявили про нібито збиття пяти БПЛА у ніч на 12 вересня. Стверджують, що знищили по два безпілотники наб Бєлгородською та курською областями та один над територією брянської області.
Крім того, кажуть про нібито збиття ще одного БПЛА в брянській області сьогодні вранці.
У двох аеропортах у мурманській області рф запровадили план "Килим" через загрозу атаки БПЛА 12.09.24, 10:21 • 12194 перегляди