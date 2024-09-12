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У двох аеропортах у мурманській області рф запровадили план "Килим" через загрозу атаки БПЛА

У двох аеропортах у мурманській області рф запровадили план "Килим" через загрозу атаки БПЛА

Київ • УНН

 • 12194 перегляди

У мурманській області рф введено обмеження на роботу аеропортів мурманська та апатит через загрозу атаки безпілотників. Запроваджено план "Килим", затримано рейси на виліт і приліт на всьому кольському півострові.

У мурманській області рф запровадили обмеження на роботу двох аеропортів  через загрозу атаки безпілотників. Затримано рейси на виліт і приліт на всьому кольському півострові. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН

Деталі

росавіація повідомила, що у мурманській області рф введено обмеження на роботу аеропортів мурманська та апатит "для забезпечення безпеки польотів"

За даними Baza, в аеропортах знову запроваджено план "Килим", попередньо, через загрозу атаки безпілотників.

Обмеження було введено на всьому кольському півострові (зокрема в мурманську та апатитах). Затримано рейси на виліт і на приліт.

Доповнення 

21 серпня у рф заявляли, що Україна вперше за весь час атакувала безпілотниками мурманську область, де росія тримає стратегічні бомбардувальники. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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