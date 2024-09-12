У двох аеропортах у мурманській області рф запровадили план "Килим" через загрозу атаки БПЛА
Київ • УНН
У мурманській області рф введено обмеження на роботу аеропортів мурманська та апатит через загрозу атаки безпілотників. Запроваджено план "Килим", затримано рейси на виліт і приліт на всьому кольському півострові.
У мурманській області рф запровадили обмеження на роботу двох аеропортів через загрозу атаки безпілотників. Затримано рейси на виліт і приліт на всьому кольському півострові. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
росавіація повідомила, що у мурманській області рф введено обмеження на роботу аеропортів мурманська та апатит "для забезпечення безпеки польотів"
За даними Baza, в аеропортах знову запроваджено план "Килим", попередньо, через загрозу атаки безпілотників.
Обмеження було введено на всьому кольському півострові (зокрема в мурманську та апатитах). Затримано рейси на виліт і на приліт.
Доповнення
21 серпня у рф заявляли, що Україна вперше за весь час атакувала безпілотниками мурманську область, де росія тримає стратегічні бомбардувальники.