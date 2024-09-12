В двух аэропортах в мурманской области рф ввели план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА

В мурманской области рф ввели ограничения на работу двух аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны рейсы на вылет и прилет на всем кольском полуострове. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

росавиация сообщила, что в мурманской области рф введено ограничение на работу аэропортов мурманска и апатит "для обеспечения безопасности полетов"

По данным Baza, в аэропортах снова введен план "Ковер", предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.

Ограничения были введены на всем кольском полуострове (в частности в мурманске и апатитах). Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Дополнение

21 августа в рф заявляли, что Украина впервые за все время атаковала беспилотниками мурманскую область, где россия держит стратегические бомбардировщики.