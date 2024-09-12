В двух аэропортах в мурманской области рф ввели план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА
Киев • УНН
В мурманской области рф введены ограничения на работу аэропортов мурманска и апатит из-за угрозы атаки беспилотников. Введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и прилет на всем кольском полуострове.
В мурманской области рф ввели ограничения на работу двух аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны рейсы на вылет и прилет на всем кольском полуострове. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
росавиация сообщила, что в мурманской области рф введено ограничение на работу аэропортов мурманска и апатит "для обеспечения безопасности полетов"
По данным Baza, в аэропортах снова введен план "Ковер", предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.
Ограничения были введены на всем кольском полуострове (в частности в мурманске и апатитах). Задержаны рейсы на вылет и на прилет.
Дополнение
21 августа в рф заявляли, что Украина впервые за все время атаковала беспилотниками мурманскую область, где россия держит стратегические бомбардировщики.