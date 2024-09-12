В рф заявили о сбитии БПЛА в 7 километрах от аэродрома "Оленья", на котором базируются Ту-95

В мурманской области рф сбили два беспилотника в 7 километрах от аэродрома "Оленья", где россияне располагают свои самолеты Ту-95, которые способны запускать ракеты большой дальности. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Прокремлевский канал Mash сообщает, что две БПЛ сбили в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в оленегорске мурманской области.

Ранее власти региона ввели план "Ковер" в аэропортах мурмаши и хибины. Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Все пассажирские самолеты перенаправят в архангельск.

Mash утверждает, что в регионе якобы наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии.

Дополнение

В минобороны рф заявили о якобы сбитии пяти БПЛА в ночь на 12 сентября. Утверждают, что уничтожили по два беспилотника над белгородской и курской областями и один над территорией брянской области.

Кроме того, говорят о якобы сбитии еще одного БПЛА в брянской области сегодня утром.

У двох аеропортах у мурманській області рф запровадили план "Килим" через загрозу атаки БПЛА