росіяни на загарбаній території: Як кремль створює 72% "підтримки" путіна серед української молоді
Київ • УНН
Окупанти намагаються забезпечити 72% підтримки президента рф серед місцевої молоді через пропаганду, яка поширює викривлену інформацію про Україну та Захід.
росіяни на тимчасово окупованій території активно працюють над забезпеченням "підтримки" путіна серед української молоді.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Окупаційна адміністрація на загарбаних територіях працює над забезпеченням високого рівня "підтримки" президента рф серед молоді.
Ці заходи спрямовані на зменшення негативного впливу повномасштабної агресії рф проти України на підготовку до "виборчого процесу".
За інформацією, російське політичне керівництво висунуло завдання росіянам забезпечити не менше 72% підтримки серед місцевої молоді на окупованій території.
Відтак за методичними рекомендаціями від рф, поширюються наративи серед української молоді, які містять викривлену інформацію щодо України та намагаються створити негативне враження про західні країни, представляючи їхні дії як загрозу російському впливу на міжнародній арені.
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять підготовчі заходи до проведення "виборів"21.02.24, 16:44 • 111205 переглядiв