россияне на временно оккупированной территории активно работают над обеспечением "поддержки" путина среди украинской молодежи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационная администрация на захваченных территориях работает над обеспечением высокого уровня "поддержки" президента рф среди молодежи.

Эти меры направлены на уменьшение негативного влияния полномасштабной агрессии РФ против Украины на подготовку к "избирательному процессу".

По информации, российское политическое руководство выдвинуло задачу россиянам обеспечить не менее 72% поддержки среди местной молодежи на оккупированной территории.

Поэтому по методическим рекомендациям от рф, распространяются нарративы среди украинской молодежи, которые содержат искаженную информацию об Украине и пытаются создать негативное впечатление о западных странах, представляя их действия как угрозу российскому влиянию на международной арене.

На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"