росіяни атакували ТЕС ДТЕК 12 лютого, обладнання станції зазнало значних пошкоджень

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14310 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 27282 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 21182 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 21177 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 21034 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 29904 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19228 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21849 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38090 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25442 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 8808 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 8266 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 14092 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 10048 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 4312 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 29904 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 26387 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 28160 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38090 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 50275 перегляди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Естонія
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 13669 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 16042 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17356 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19219 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 35074 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Шахед-136
Financial Times

росіяни атакували ТЕС ДТЕК 12 лютого, обладнання станції зазнало значних пошкоджень

Київ • УНН

 • 28 перегляди

російські війська здійснили чергову атаку на ТЕС ДТЕК 12 лютого, спричинивши суттєві пошкодження обладнання. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.

росіяни атакували ТЕС ДТЕК 12 лютого, обладнання станції зазнало значних пошкоджень
Фото: ДТЕК

У четвер, 12 лютого, росіяни атакували ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 12 лютого Одеса та область зазнали атаки російськими дронами. В Одеському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури, в Одесі - ринку та супермаркету, поранено чоловіка.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
ДТЕК
Одеса