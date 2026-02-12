росіяни атакували ТЕС ДТЕК 12 лютого, обладнання станції зазнало значних пошкоджень
Київ • УНН
російські війська здійснили чергову атаку на ТЕС ДТЕК 12 лютого, спричинивши суттєві пошкодження обладнання. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
Фото: ДТЕК
У четвер, 12 лютого, росіяни атакували ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів
Нагадаємо
У ніч на 12 лютого Одеса та область зазнали атаки російськими дронами. В Одеському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури, в Одесі - ринку та супермаркету, поранено чоловіка.