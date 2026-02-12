$43.030.06
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 12 февраля, оборудование станции получило значительные повреждения

Киев • УНН

 • 522 просмотра

российские войска совершили очередную атаку на ТЭС ДТЭК 12 февраля, причинив существенные повреждения оборудованию. Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

россияне атаковали ТЭС ДТЭК 12 февраля, оборудование станции получило значительные повреждения
Фото: ДТЭК

В четверг, 12 февраля, россияне атаковали ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 12 февраля Одесса и область подверглись атаке российскими дронами. В Одесском районе есть повреждения энергетической инфраструктуры, в Одессе - рынка и супермаркета, ранен мужчина.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
ДТЭК
Одесса