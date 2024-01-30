росія змінює генофонд Мелітополя: завезено близько 100 000 гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших чужинців - Федоров
Київ • УНН
За останні два роки російської окупації населення Мелітополя зросло приблизно до 100 000 осіб завдяки притоку російських військових, трудових мігрантів та інших іммігрантів, хоча більше половини з початкових 150 000 мешканців виїхали. Мер Іван Федоров заявив, що росія намагається "викорінити українців" у місті та "змінити генофонд нації".
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі зазнає змін, які впливають на генофонд та соціальний склад міста. За останні два роки, після повномасштабного вторгнення та окупації, населення міста зросло через завезених з рф чужинців. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Мелітополі проживало 150 тисяч осіб. Проте, через окупації, протягом півріччя більша частина корінних мешканців залишило своє рідне місто.
Не зважаючи на ці масові виїзди, за останні два роки з росії в Мелітополь завезли приблизно сто тисяч гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших іммігрантів.
Окупанти викорінюють українців, тисячами завозять гастролерів з росії та змінюють генофонд нації на ТОТ
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Міський голова міста зазначив, що мелітопольці відмовляються визнавати окупаційну владу та очікують деокупації.
Мелітопольці не визнають окупантів і чекають на повернення України.
На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров29.01.24, 12:44 • 23751 перегляд