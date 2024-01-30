россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров

Ситуация во временно оккупированном Мелитополе претерпевает изменения, которые влияют на генофонд и социальный состав города. За последние два года, после полномасштабного вторжения и оккупации, население города выросло за счет завезенных из рф чужаков. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

До начала полномасштабного вторжения России и Украины в Мелитополе проживало 150 тысяч человек. Однако, в результате оккупации, в течение полугода более половины коренных жителей покинуло свой родной город.

Несмотря на эти массовые выезды, за последние два года из России в Мелитополь завезли примерно сто тысяч гастролеров, военных, гастарбайтеров и других иммигрантов.

Оккупанты искореняют украинцев, тысячами завозят гастролеров из России и меняют генофонд нации на ТОТ - заявил Иван Федоров.

Добавим

Городской голова города отметил, что мелитопольцы отказываются признавать оккупационную власть и ожидают деоккупации.