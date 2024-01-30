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россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров

россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 19:29  •  15047 просмотра

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За последние два года российской оккупации население Мелитополя выросло примерно до 100 000 человек благодаря притоку российских военных, трудовых мигрантов и других иммигрантов, хотя более половины из первоначальных 150 000 жителей выехали. Мэр Иван Федоров заявил, что россия пытается "искоренить украинцев" в городе и "изменить генофонд нации".

Ситуация во временно оккупированном Мелитополе претерпевает изменения, которые влияют на генофонд и социальный состав города. За последние два года, после полномасштабного вторжения и оккупации, население города выросло за счет завезенных из рф чужаков. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

До начала полномасштабного вторжения России и Украины в Мелитополе проживало 150 тысяч человек. Однако, в результате оккупации, в течение полугода более половины коренных жителей покинуло свой родной город.

Несмотря на эти массовые выезды, за последние два года из России в Мелитополь завезли примерно сто тысяч гастролеров, военных, гастарбайтеров и других иммигрантов.

Оккупанты искореняют украинцев, тысячами завозят гастролеров из России и меняют генофонд нации на ТОТ

- заявил Иван Федоров.

Добавим

Городской голова города отметил, что мелитопольцы отказываются признавать оккупационную власть и ожидают деоккупации.

Мелитопольцы не признают оккупантов и ждут возвращения Украины.

- подчеркнул Иван Федоров.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
росія змінює генофонд Мелітополя: завезено близько 100 000 гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших чужинців - Федоров
Russia is changing the gene pool of Melitopol: about 100,000 touring musicians, military, guest workers and other foreigners have been brought in - Fedorov
Новости по теме

россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров

За последние два года российской оккупации население Мелитополя выросло примерно до 100 000 человек благодаря притоку российских военных, трудовых мигрантов и других иммигрантов, хотя более половины из первоначальных 150 000 жителей выехали. Мэр Иван Федоров заявил, что россия пытается "искоренить украинцев" в городе и "изменить генофонд нации".

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