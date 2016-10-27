Родина Б.Гаврилишина закликала не приносити квіти на похорон, а пожертвувати ці кошти на розвиток Фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Родина українського економіста Богдана Гаврилишина попросила не приносити квіти на церемонію прощання, а робити пожертви на розвиток його фонду для "продовження справи", передає УНН з посиланням на сторінку Фонду у Facebook.
“За бажанням родини, замість квітів будемо вдячні за ваші пожертви на розвиток Фонду Богдана Гаврилишина та продовження справи пана Богдана”, — зазначили у Фонді.
На офіційній сторінці Фонду Б.Гаврилишина зазначили про те, що через банкрутство банку “Хрещатик”, у фонді переживають фінансові труднощі.
Як повідомляв УНН, завтра у Києві попрощаються із українським економістом Б.Гаврилишиним.