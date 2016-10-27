Семья Б.Гаврилишина призвала не приносить цветы на похороны, а пожертвовать эти деньги на развитие Фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Семья украинского экономиста Богдана Гаврилишина попросила не приносить цветы на церемонию прощания, а делать пожертвования на развитие его фонда для "продолжения дела", передает УНН со ссылкой на страницу Фонда в Facebook.
"По желанию семьи, вместо цветов будем благодарны за ваши пожертвования на развитие Фонда Богдана Гаврилишина и продолжение дела господина Богдана", - отметили в Фонде.
На официальной странице Фонда Б.Гаврилишин отметили то, что из-за банкротства банка "Хрещатик", в фонде переживают финансовые трудности.
Как сообщал УНН, завтра в Киеве попрощаются с украинским экономистом Б.Гаврилишиным.