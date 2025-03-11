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"Роби своє": Кияни посилили свій мікрогріновий бізнес з вирощування гороху, соняшнику і редису

Київ • УНН

 • 23866 перегляди

Київська ферма "Green Vitamin CityFarm" виробляє 2500 кг мікрозелені щомісяця та виграла грант у 100 тис. грн. Власники планують автоматизувати виробництво та впровадити штучний інтелект для управління процесами.

"Роби своє": Кияни посилили свій мікрогріновий бізнес з вирощування гороху, соняшнику і редису

Вертикальна ферма мікрозелені, яку в Києві утримують партнери Олександр Біляк та Роман Михалевич, запрацювала з початком повномаштабного вторгнення. Орендували приміщення 1 листопада 2022 року і свій перший стелаж збирали переважно при світлі ліхтарів. За три роки її потужності виросли до понад 50 000 лотків, або 2 500 кг зелені щомісяця. Партнери й надалі активно працюють над нарощуванням виробничих потужностей. Свій бізнес вони також змогли підсилити і завдяки перемозі в конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді". 100 тис. грн грантових коштів витратили на обладнання, яке полегшує роботу на фермі, передає УНН.

Деталі

Ефективно вести бізнес допомагає відповідна освіта та досвід роботи з насінням. Олександр Біляк за освітою агроном, також закінчив факультет електроніки. Роман працював у сфері бізнес-девелопменту різноманітних проектів та кредитування. Тому в бізнесі партнери застосовують отримані знання під час навчання й досвіду з попередніх робіт. Сьогодні ферма мікрозелені Олександра та Романа має власну торгову марку "Green Vitamin CityFarm" і, на їхню думку, є однією з найбільших в Україні.

Оскільки популярність здорового і правильного харчування постійно зростає, то попит на мікрогрін також збільшується. Бо ця зелень має не лише корисні властивості, а й вирощена вона без використання пестицидів, тільки із необробленого хімією насіння, світла та води та невеликої кількості органічних добрив

- переконаний Біляк.

Серед асортименту, який пропонує ферма - мікрозелень горошку, соняшника і редису. Ці три основні культури найбільш популярні серед споживачів. Найароматніший - горошок, мікрозелень з нього смачна і солодка. Хоча Олександр та Роман свого часу пробували працювати з близько 15 видами культур, але обрали найпопулярніші серед споживачів. Продукція "Green Vitamin CityFarm", як вказують її власники, довго зберігає товарний вигляд і не псується, а також не цвіте, що може погіршити її якість.

Оскільки ферма розташована у підвальному приміщенні заввишки 4,5 метра це допомагає уникнути багатьох хвороб рослин та шкідників, які на такій глибині просто не виживають.

"Мікрогрін у світі ще називають суперїжа, адже він містить до 100 разів більше ферментів, ніж той плід, який виростає з насінини, бо вона перебуває в активній стадії росту. У моєму раціоні мікрогрін щодня, так само цей продукт полюбляють і мої діти та дружина", - пояснює Біляк

Щоб отримати мікрозелень, насіння треба замочити, висіяти, прогріти, дати світло, зрізати, спакувати та доставити в супермаркет чи ресторан. Це все доволі складна та така, що потребує відповідних знань та значних інвестицій технологія.

"Відповідно до звіту ПРООН, у світі не існує сталої технології вирощування мікрозелені на міських фермах, її не можна просто так купити. Нам вдалось створити та відпрацювати економічно ефективну та екологічну технологію вирощування мікрозелені. І наступними кроками плануємо розвивати цю технологію в напряму її максимальної автоматизації, але не тільки щодо вирощування, а саме щодо повного циклу – від закупівлі витратних матеріалів до отримання замовлень та постачання на кінцевих споживачів", - додає Михалевич.

Нині партнери розмірковують щодо подальшого розвитку технології та хочуть досягти такого рівня, щоб більшістю процесів на вертикальній фермі управляв саме штучний інтелект, а людина могла тільки б контролювати та вносити певні правки у його роботу.

Довідка

Конкурс "Роби своє" проводиться з метою створення умов для сталого розвитку підприємництва, в т.ч. як відповідь на негативні економічні та соціальні наслідки війни, у містах та селах шляхом надання мікрогрантів для подальшого започаткування, масштабування та/або релокації існуючого мікропідприємництва та середнього підприємництва.

Географія конкурсу:

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області та місто Київ.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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