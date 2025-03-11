"Роби своє": Киевляне усилили свой микрогриновый бизнес по выращиванию гороха, подсолнечника и редиса

Вертикальная ферма микрозелени, которую в Киеве содержат партнеры Александр Биляк и Роман Михалевич, заработала с началом полномасштабного вторжения. Они арендовали помещение 1 ноября 2022 года и свой первый стеллаж собирали преимущественно при свете фонарей. За три года ее мощности выросли до более чем 50 000 лотков, или 2 500 кг зелени ежемесячно. Партнеры и далее активно работают над наращиванием производственных мощностей. Свой бизнес они также смогли усилить и благодаря победе в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді". 100 тыс. грн грантовых средств потратили на оборудование, которое облегчает работу на ферме, передает УНН.

Детали

Эффективно вести бизнес помогает соответствующее образование и опыт работы с семенами. Александр Биляк по образованию агроном, также закончил факультет электроники. Роман работал в сфере бизнес-развития различных проектов и кредитования. Поэтому в бизнесе партнеры применяют полученные знания во время обучения и опыта с предыдущих работ. Сегодня ферма микрозелени Александра и Романа имеет собственный торговый знак "Green Vitamin CityFarm" и, по их мнению, является одной из крупнейших в Украине.

Поскольку популярность здорового и правильного питания постоянно растет, то спрос на микрогрин также увеличивается. Потому что эта зелень имеет не только полезные свойства, а и выращена она без использования пестицидов, только из необработанного химией семени, света и воды, а также небольшой количества органических удобрений - убежден Биляк.

Среди ассортимента, который предлагает ферма - микрозелень гороха, подсолнечника и редиса. Эти три основные культуры наиболее популярны среди потребителей. Наиболее ароматный - горох, микрозелень из него вкусная и сладкая. Хотя Александр и Роман когда-то пробовали работать с около 15 видами культур, но выбрали самые популярные среди потребителей. Продукция "Green Vitamin CityFarm", как указывают ее владельцы, долго сохраняет товарный вид и не портится, а также не цветет, что может ухудшить ее качество.

Поскольку ферма расположена в подвальном помещении высотой 4,5 метра, это помогает избежать многих болезней растений и вредителей, которые на такой глубине просто не выживают.

"Микрогрин в мире еще называют суперпищей, ведь он содержит до 100 раз больше ферментов, чем тот плод, который вырастает из семени, потому что она находится в активной стадии роста. В моем рационе микрогрин ежедневно, так же этот продукт любят и мои дети и жена", - объясняет Биляк

Чтобы получить микрозелень, семена нужно замочить, высадить, прогреть, дать свет, срезать, упаковать и доставить в супермаркет или ресторан. Это все довольно сложная и такая, что требует соответствующих знаний и значительных инвестиций технология.

"Согласно отчету ПРООН, в мире не существует устойчивой технологии выращивания микрозелени на городских фермах, ее нельзя просто так купить. Нам удалось создать и отработать экономически эффективную и экологическую технологию выращивания микрозелени. И следующими шагами планируем развивать эту технологию в направлении ее максимальной автоматизации, но не только в отношении выращивания, а именно в отношении полного цикла – от закупки расходных материалов до получения заказов и поставки конечным потребителям", - добавляет Михалевич.

В настоящее время партнеры размышляют о дальнейшем развитии технологии и хотят достичь такого уровня, чтобы большинством процессов на вертикальной ферме управлял именно искусственный интеллект, а человек мог только контролировать и вносить определенные правки в его работу.

Справка

Конкурс "Роби своє" проводится с целью создания условий для устойчивого развития предпринимательства, в т.ч. как ответ на негативные экономические и социальные последствия войны, в городах и селах путем предоставления микрогрантов для дальнейшего начала, масштабирования и/или релокации существующего микропредпринимательства и среднего предпринимательства.

География конкурса:

Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области и город Киев.

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.