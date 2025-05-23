Робота над меморандумом на "просунутій стадії": москва заявила про підготовку до ІІ раунду переговорів

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва нібито активно готується до другого раунду переговорів з Україною. А розроблення відповідного меморандуму з російського боку вже на "просунутій стадії". Україна, за його словами, підтвердила готовність до участі в переговорах, хоча дати зустрічі та її формат ще не визначені. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

міністр закордонних справ рф сергій лавров, відповідаючи на запитання преси, зазначив, що українська сторона також підтвердила готовність до переговорів. За словами лаврова – це "позитивний розвиток".

Водночас російський посадовець наголосив, що російська сторона – "за переговори".

Так, ми за переговори. Буде другий раунд переговорів. Вони (Україна – ред.) це підтвердили. Це вже позитивний розвиток. Робота над меморандумом ведеться. Я не знаю, як з того (українського – ред.) боку, але наша робота вже у просунутій стадії. І ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і будемо розраховувати, що вони зроблять те саме