Робота над меморандумом на "просунутій стадії": москва заявила про підготовку до ІІ раунду переговорів

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
Ексклюзив
11:31 • 350 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 6690 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

09:52 • 16883 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
08:36 • 28231 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

07:04 • 94944 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

06:30 • 61640 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 304451 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 281980 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 139905 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 117839 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
7.1м/с
31%
748мм
Популярнi новини

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

23 травня, 02:35 • 94633 перегляди

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

23 травня, 03:11 • 41794 перегляди

В Чорному та Азовському морях ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

23 травня, 03:57 • 33554 перегляди

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

23 травня, 05:09 • 77228 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 29350 перегляди
Публікації

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

07:04 • 94930 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 200896 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 281976 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 273145 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 281698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кличко

Рустем Умєров

Антоніу Гутерріш

Біньямін Нетаньяху

Олег Кіпер

Актуальні місця

Київ

Італія

Бельгія

Естонія

Стамбул

Реклама
УНН Lite

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 29882 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 108578 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 151451 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 153901 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 153545 перегляди
Актуальне

Financial Times

Нафта марки Brent

FGM-148 Javelin

Truth Social

Х-47М2 «Кинджал»

Робота над меморандумом на "просунутій стадії": москва заявила про підготовку до ІІ раунду переговорів

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

лавров заявив, що росія активно готується до ІІ раунду переговорів про мир з Україно. А меморандум вже на "просунутій стадії". Проте майданчик майбутніх перемовин досі невідомий.

Робота над меморандумом на "просунутій стадії": москва заявила про підготовку до ІІ раунду переговорів

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва нібито активно готується до другого раунду переговорів з Україною. А розроблення відповідного меморандуму з російського боку вже на "просунутій стадії". Україна, за його словами, підтвердила готовність до участі в переговорах, хоча дати зустрічі та її формат ще не визначені. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

міністр закордонних справ рф сергій лавров, відповідаючи на запитання преси, зазначив, що українська сторона також підтвердила готовність до переговорів. За словами лаврова – це "позитивний розвиток".

Водночас російський посадовець наголосив, що російська сторона – "за переговори".

Так, ми за переговори. Буде другий раунд переговорів. Вони (Україна – ред.) це підтвердили. Це вже позитивний розвиток. Робота над меморандумом ведеться. Я не знаю, як з того (українського – ред.) боку, але наша робота вже у просунутій стадії. І ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і будемо розраховувати, що вони зроблять те саме

 - сказав він.

"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні21.05.25, 22:40 • 9964 перегляди

Що стосується термінів, у які має відбутися наступна зустріч, лавров, відповаідаючи на питання, зазначив, що вони поки не визначені.

Терміни поки що не визначалися. Там фантазують багато людей, коли де вона відбудеться. Немає в нас ніяких зараз ідей

 - сказав він.

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg23.05.25, 09:30 • 61571 перегляд

Як зазначив прессекретар путіна дмитро пєсков у коментарі росЗМІ, поки що рішення про наступний майданчик для переговорів немає.

Розглядається це рішення, воно не може прийматися однією стороною, для цього потрібна згода двох сторін. Коли час прийде, це рішення буде, природно, ухвалено

 - зазначив він.

Нагадаємо

Напередодні у мзс рф заявили, що для підписання меморандуму з росією потрібен новий керівник України, оскільки нинішній нібито втратив легітимність. Голова Верховної Ради теж "може не підійти".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Brent
$64.57
Bitcoin
$111,330.30
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.77
Золото
$3,328.14
Ethereum
$2,669.68