Робота над меморандумом на "просунутій стадії": москва заявила про підготовку до ІІ раунду переговорів
Київ • УНН
лавров заявив, що росія активно готується до ІІ раунду переговорів про мир з Україно. А меморандум вже на "просунутій стадії". Проте майданчик майбутніх перемовин досі невідомий.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва нібито активно готується до другого раунду переговорів з Україною. А розроблення відповідного меморандуму з російського боку вже на "просунутій стадії". Україна, за його словами, підтвердила готовність до участі в переговорах, хоча дати зустрічі та її формат ще не визначені. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
міністр закордонних справ рф сергій лавров, відповідаючи на запитання преси, зазначив, що українська сторона також підтвердила готовність до переговорів. За словами лаврова – це "позитивний розвиток".
Водночас російський посадовець наголосив, що російська сторона – "за переговори".
Так, ми за переговори. Буде другий раунд переговорів. Вони (Україна – ред.) це підтвердили. Це вже позитивний розвиток. Робота над меморандумом ведеться. Я не знаю, як з того (українського – ред.) боку, але наша робота вже у просунутій стадії. І ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і будемо розраховувати, що вони зроблять те саме
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Що стосується термінів, у які має відбутися наступна зустріч, лавров, відповаідаючи на питання, зазначив, що вони поки не визначені.
Терміни поки що не визначалися. Там фантазують багато людей, коли де вона відбудеться. Немає в нас ніяких зараз ідей
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Як зазначив прессекретар путіна дмитро пєсков у коментарі росЗМІ, поки що рішення про наступний майданчик для переговорів немає.
Розглядається це рішення, воно не може прийматися однією стороною, для цього потрібна згода двох сторін. Коли час прийде, це рішення буде, природно, ухвалено
Нагадаємо
Напередодні у мзс рф заявили, що для підписання меморандуму з росією потрібен новий керівник України, оскільки нинішній нібито втратив легітимність. Голова Верховної Ради теж "може не підійти".