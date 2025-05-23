Работа над меморандумом на "продвинутой стадии": москва заявила о подготовке ко II раунду переговоров

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва якобы активно готовится ко второму раунду переговоров с Украиной. А разработка соответствующего меморандума с российской стороны уже на "продвинутой стадии". Украина, по его словам, подтвердила готовность к участию в переговорах, хотя даты встречи и ее формат еще не определены. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

министр иностранных дел рф сергей лавров, отвечая на вопросы прессы, отметил, что украинская сторона также подтвердила готовность к переговорам. По словам лаврова – это "позитивное развитие".

В то же время российский чиновник подчеркнул, что российская сторона – "за переговоры".

Да, мы за переговоры. Будет второй раунд переговоров. Они (Украина – ред.) это подтвердили. Это уже позитивное развитие. Работа над меморандумом ведется. Я не знаю, как с той (украинской – ред.) стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии. И мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают то же самое