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Работа над меморандумом на "продвинутой стадии": москва заявила о подготовке ко II раунду переговоров

Киев • УНН

 • 720 просмотра

лавров заявил, что россия активно готовится ко II раунду переговоров о мире с Украиной. А меморандум уже на "продвинутой стадии". Однако площадка будущих переговоров до сих пор неизвестна.

Работа над меморандумом на "продвинутой стадии": москва заявила о подготовке ко II раунду переговоров

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва якобы активно готовится ко второму раунду переговоров с Украиной. А разработка соответствующего меморандума с российской стороны уже на "продвинутой стадии". Украина, по его словам, подтвердила готовность к участию в переговорах, хотя даты встречи и ее формат еще не определены. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

министр иностранных дел рф сергей лавров, отвечая на вопросы прессы, отметил, что украинская сторона также подтвердила готовность к переговорам. По словам лаврова – это "позитивное развитие".

В то же время российский чиновник подчеркнул, что российская сторона – "за переговоры".

Да, мы за переговоры. Будет второй раунд переговоров. Они (Украина – ред.) это подтвердили. Это уже позитивное развитие. Работа над меморандумом ведется. Я не знаю, как с той (украинской – ред.) стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии. И мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают то же самое

 - сказал он.

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Что касается сроков, в которые должна состояться следующая встреча, лавров, отвечая на вопрос, отметил, что они пока не определены.

Сроки пока не определялись. Там фантазируют много людей, когда где она состоится. Нет у нас никаких сейчас идей

 - сказал он.

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Как отметил пресс-секретарь путина дмитрий песков в комментарии росСМИ, пока что решения о следующей площадке для переговоров нет.

Рассматривается это решение, оно не может приниматься одной стороной, для этого нужно согласие двух сторон. Когда время придет, это решение будет, естественно, принято

 - отметил он.

Напомним

Накануне в мид рф заявили, что для подписания меморандума с россией нужен новый руководитель Украины, поскольку нынешний якобы потерял легитимность. Председатель Верховной Рады тоже "может не подойти".

Алена Уткина

Алена Уткина

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