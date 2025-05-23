Работа над меморандумом на "продвинутой стадии": москва заявила о подготовке ко II раунду переговоров
Киев • УНН
лавров заявил, что россия активно готовится ко II раунду переговоров о мире с Украиной. А меморандум уже на "продвинутой стадии". Однако площадка будущих переговоров до сих пор неизвестна.
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва якобы активно готовится ко второму раунду переговоров с Украиной. А разработка соответствующего меморандума с российской стороны уже на "продвинутой стадии". Украина, по его словам, подтвердила готовность к участию в переговорах, хотя даты встречи и ее формат еще не определены. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
министр иностранных дел рф сергей лавров, отвечая на вопросы прессы, отметил, что украинская сторона также подтвердила готовность к переговорам. По словам лаврова – это "позитивное развитие".
В то же время российский чиновник подчеркнул, что российская сторона – "за переговоры".
Да, мы за переговоры. Будет второй раунд переговоров. Они (Украина – ред.) это подтвердили. Это уже позитивное развитие. Работа над меморандумом ведется. Я не знаю, как с той (украинской – ред.) стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии. И мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают то же самое
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Что касается сроков, в которые должна состояться следующая встреча, лавров, отвечая на вопрос, отметил, что они пока не определены.
Сроки пока не определялись. Там фантазируют много людей, когда где она состоится. Нет у нас никаких сейчас идей
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Как отметил пресс-секретарь путина дмитрий песков в комментарии росСМИ, пока что решения о следующей площадке для переговоров нет.
Рассматривается это решение, оно не может приниматься одной стороной, для этого нужно согласие двух сторон. Когда время придет, это решение будет, естественно, принято
Напомним
Накануне в мид рф заявили, что для подписания меморандума с россией нужен новый руководитель Украины, поскольку нынешний якобы потерял легитимность. Председатель Верховной Рады тоже "может не подойти".