Робота гуманітарних коридорів: сьогодні вдалось евакуювати 2 671 людину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні вдалось евакуювати 2 671 людину. Про це у Telegram повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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Ірина Верещук повідомила про результати роботи гуманітарних коридорів 12 квітня:
За сьогодні евакуйовано 2 671 людину.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них: 208 осіб – маріупольці; 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
"Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами", - повідомила Верещук.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.