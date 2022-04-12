Робота гуманітарних коридорів: сьогодні вдалось евакуювати 2 671 людину

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Ірина Верещук повідомила про результати роботи гуманітарних коридорів 12 квітня:

За сьогодні евакуйовано 2 671 людину.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них: 208 осіб – маріупольці; 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

"Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами", - повідомила Верещук.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.