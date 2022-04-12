Работа гуманитарных коридоров: сегодня удалось эвакуировать 2 671 человека

Детали

Ирина Верещук сообщила о результатах работы гуманитарных коридоров 12 апреля:

За сегодня эвакуированы 2 671 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2343 человека. Из них: 208 человек - мариупольцы; 2135 человек - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

"Колонны автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке. Мы ищем возможности для разблокировки проезда автобусов разными путями", - сообщила Верещук.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.