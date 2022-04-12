Работа гуманитарных коридоров: сегодня удалось эвакуировать 2 671 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня удалось эвакуировать 2 671 человека. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
Ирина Верещук сообщила о результатах работы гуманитарных коридоров 12 апреля:
За сегодня эвакуированы 2 671 человека.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2343 человека. Из них: 208 человек - мариупольцы; 2135 человек - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
"Колонны автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке. Мы ищем возможности для разблокировки проезда автобусов разными путями", - сообщила Верещук.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.