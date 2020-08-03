Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, на правому березі ускладнення руху помітне на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського та Степана Бандери, Голосіївському проспекті. Затори помітні на вулицях Олени Теліги, Жилянській, Богатирській, Вадима Гетьмана, Набережному шосе та Володимирському узвозі.
На лівому березі помітне незначне ускладнення руху Броварським проспектом, проспектом Соборності, бульваром Перова, а також вулицями Гната Хоткевича та Попудренка.
Рух Північним мостом, Південним мостом (там сталась ДТП), Дарницьким мостом та мостами Метро і Патона - частково ускладнено у бік правого берега.
Нагадаємо, що у столиці чоловік розтрощив пункт вїзду на Труханів острів, його затримали.