У столиці чоловік розтрощив пункт вїзду на Труханів острів, його затримано

"Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби", - написав Кличко.

Він повідомив, що матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, - майже 300 тисяч гривень. Зараз комунальники працюють над відновленням системи.

"Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду… Ми працюємо, щоб Київ ставав гарнішим, а життя його мешканців - комфортнішим. Але, на жаль, є люди, які руйнують те, що створено за кошти громади і для громади столиці. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" в такий спосіб", - написав мер.

Додамо, що наразі на Трухоновому острові встановлено систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості. Сьогодні на авто на Труханів можуть заїжджати працівники спортивних баз, що розташовані на острові, спортсмени, які там тренуються, та комунальні служби. Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. Для автомобілів киян, що приїжджають відпочивати, облаштували парковку.

Раніше УНН писав, що у Маріуполі розтрощили та облили зеленкою офіс політпартії.