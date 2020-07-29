У Маріуполі розтрощили та облили зеленкою офіс політпартії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Лівобережному районі Маріуполя вночі пошкодили офіс політичної партії. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"Невідомі розбили скло на вікнах будівлі та облили фасад антисептичним розчином зеленого кольору. Поліція встановлює підозрюваних у скоєнні злочину", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Полтаві в офіс політсили кинули вибухівку, постраждала дівчина.