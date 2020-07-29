В Мариуполе растрощили и облили зеленкой офис политпартии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Левобережном районе Мариуполя ночью повредили помещение политической партии. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Неизвестные разбили стекло на окнах здания и облили фасад антисептическим раствором зеленого цвета. Полиция устанавливает подозреваемых в совершении преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 5 лет. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Полтаве в офис политсилы бросили взрывчатку, пострадала девушка.