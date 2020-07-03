У Полтаві в офіс політсили кинули вибухівку, постраждала дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліція встановлює осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії у Полтаві. На місці події працюють співробітники вибухотехнічної та експертної служб, кримінального блоку та слідчо-оперативна група. Внаслідок вибуху постраждала працівниця офісу, її доставили в лікарню для обстеження, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.
Як повідомили у пресслужбі, сьогодні, 3 липня, у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомий через вікно кинув в офіс політичної партії предмет, який вибухнув.
На місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Внаслідок вибуху постраждала дівчина, 1998 р.н., яка перебувала в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми. Також пошкоджено стіни та меблі у приміщенні, повідомили у поліції.
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“Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії. Проводиться огляд місця вибуху для з’ясування всіх обставин і типу вибухового предмета. Оперативники спілкуються зі свідками та очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент вчинення правопорушення та причетних до нього осіб”, — повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Він також додав, що після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.
“Поліція не ділить людей за будь-якими ознаками, у тому числі — за політичними переконаннями. Перед законом усі рівні. І за цей зухвалий злочин винні понесуть заслужене покарання”, — наголосив Клименко.