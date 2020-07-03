У Полтаві в офіс політсили кинули вибухівку, постраждала дівчина

ukru
12:11 • 18849 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 43245 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 90092 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 113906 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 116101 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170571 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141202 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148326 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148823 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129420 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 131173 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 117401 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 117646 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 107244 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 27875 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 18824 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 43218 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 90079 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 113904 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 116097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 11779 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107226 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107603 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125112 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141488 перегляди
Актуальне
У Полтаві в офіс політсили кинули вибухівку, постраждала дівчина

У Полтаві в офіс політсили кинули вибухівку, постраждала дівчина

Київ • УНН

 • 16998 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліція встановлює осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії у Полтаві. На місці події працюють співробітники вибухотехнічної та експертної служб, кримінального блоку та слідчо-оперативна група. Внаслідок вибуху постраждала працівниця офісу, її доставили в лікарню для обстеження, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.

Як повідомили у пресслужбі, сьогодні, 3 липня, у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомий через вікно кинув в офіс політичної партії предмет, який вибухнув.

На місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Внаслідок вибуху постраждала дівчина, 1998 р.н., яка перебувала в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми. Також пошкоджено стіни та меблі у приміщенні, повідомили у поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Фастові від вибуху загинув учасник АТО

“Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії. Проводиться огляд місця вибуху для з’ясування всіх обставин і типу вибухового предмета. Оперативники спілкуються зі свідками та очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент вчинення правопорушення та причетних до нього осіб”, — повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він також додав, що після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

“Поліція не ділить людей за будь-якими ознаками, у тому числі — за політичними переконаннями. Перед законом усі рівні. І за цей зухвалий злочин винні понесуть заслужене покарання”, — наголосив Клименко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32