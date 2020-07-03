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В Полтаве в офис политсилы бросили взрывчатку, пострадала девушка

В Полтаве в офис политсилы бросили взрывчатку, пострадала девушка

Киев  •  УНН

 • 16988 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии в Полтаве. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической и экспертной служб, уголовного блока и следственно-оперативная группа. В результате взрыва пострадала работница офиса, ее доставили в больницу для обследования, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня, 3 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался.

На место выехали взрывотехники и эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении, сообщили в полиции.

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"Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии. Проводится осмотр места взрыва для выяснения всех обстоятельств и типа взрывного предмета. Оперативники общаются со свидетелями и очевидцами, а также проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент совершения правонарушения и причастных к нему лиц", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что после проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

"Полиция не делит людей по каким-либо признакам, в том числе - по политическим убеждениям. Перед законом все равны. И за это дерзкое преступление виновные понесут заслуженное наказание", - подчеркнул Клименко.

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