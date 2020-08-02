В столице мужчина разнес пункт въезда на Труханов остров, он задержан

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102602 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111830 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116714 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150013 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116461 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141306 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104207 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102835 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105098 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102291 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В столице мужчина разнес пункт въезда на Труханов остров, он задержан

В столице мужчина разнес пункт въезда на Труханов остров, он задержан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В воскресенье, 2 августа, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал ролик, как житель столицы ломает шлагбаум и другую технику у въезда на Труханов остров. Виновника уже идентифицировала и задержала полиция. Соответствующий пост Кличко опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Опять случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства", - написал Кличко.

Он сообщил, что материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.

"Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда ... Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей - комфортной. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общества столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", - написал мэр.

Добавим, что сейчас на Трухоновом острове установлена система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости. Сегодня на авто на Труханов могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы. Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку.

Ранее УНН писал, что в Мариуполе разбили и облили зеленкой офис политпартии.

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