В столице мужчина разнес пункт въезда на Труханов остров, он задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В воскресенье, 2 августа, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал ролик, как житель столицы ломает шлагбаум и другую технику у въезда на Труханов остров. Виновника уже идентифицировала и задержала полиция. Соответствующий пост Кличко опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Опять случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства", - написал Кличко.
Он сообщил, что материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.
"Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда ... Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей - комфортной. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общества столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", - написал мэр.
Добавим, что сейчас на Трухоновом острове установлена система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости. Сегодня на авто на Труханов могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы. Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку.
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