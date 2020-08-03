Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу осложнение движения заметно на проспектах Победы, Валерия Лобановского и Степана Бандеры, Голосеевском проспекте. Пробки заметны на улицах Елены Телиги, Жилянской, Богатырской, Вадима Гетьмана, Набережном шоссе и Владимирском спуске.
На левом берегу заметное незначительное затруднение движения Броварским проспектом, проспектом Соборности, бульваром Перова, а также по улицам Хоткевича и Попудренко.
Движение Северным мостом, Южным мостом (там произошло ДТП), Дарницком мостом и мостами Метро и Патона - частично затруднено в сторону правого берега.
Напомним, что в столице мужчина разбил пункт въезда на Труханов остров, его задержали.