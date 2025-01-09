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Роблю все, щоб завершити війну з гідністю для України цього року - президент

Київ • УНН

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Президент України заявив про наміри завершити війну з гідністю для України та Європи цього року. Він наголосив на важливості міжнародної підтримки та співпраці для досягнення спільної мети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що робить все, що може, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року. Про це він сказав під час засідання "Рамштайну", передає УНН.

Російська гібридна агресія та саботаж проти всього західного світу триває. Лише утримуючи та посилюючи нашу співпрацю, покращуючи наші угоди та коаліції, ми можемо насправді захистити нормальні життя людей в усіх наших країнах. Я роблю все, що можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року

- заявив Зеленський.

Він зазначив, що знає, що може розраховувати на підтримку партнерів.

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Ви повинні всі пам'ятати, що завершення війни - це наша спільна мета. Наша, не російська

- сказав Зеленський.

Доповнення

The New York Times повідомляло, що війна в Україні може завершитися у 2025 році, але її результати залежатимуть від міжнародної підтримки та майбутніх мирних переговорів.

2 грудня Зеленський заявляв, що плани незмінні, Україна хоче бути сильнішою для того, щоб у 2025 році закінчилася війна.

Зеленський заявляв, що для України справедливий мир, зокрема, - це серйозні гарантії безпеки, сильна армія.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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