Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством для Украины в этом году - президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что делает все, что может, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и для всей Европы в этом году. Об этом он сказал во время заседания "Рамштайн", передает УНН.

Российская гибридная агрессия и саботаж против всего западного мира продолжается. Только удерживая и усиливая наше сотрудничество, улучшая наши соглашения и коалиции, мы можем на самом деле защитить нормальные жизни людей во всех наших странах. Я делаю все, что могу, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и для всей Европы в этом году

Он отметил, что знает, что может рассчитывать на поддержку партнеров.

Вы должны все помнить, что завершение войны - это наша общая цель. Наша, не российская