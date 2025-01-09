Делаю все, чтобы завершить войну с достоинством для Украины в этом году - президент
Киев • УНН
Президент Украины заявил о намерениях завершить войну с достоинством для Украины и Европы в этом году. Он подчеркнул важность международной поддержки и сотрудничества для достижения общей цели.
Президент Владимир Зеленский заявил, что делает все, что может, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и для всей Европы в этом году. Об этом он сказал во время заседания "Рамштайн", передает УНН.
Российская гибридная агрессия и саботаж против всего западного мира продолжается. Только удерживая и усиливая наше сотрудничество, улучшая наши соглашения и коалиции, мы можем на самом деле защитить нормальные жизни людей во всех наших странах. Я делаю все, что могу, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и для всей Европы в этом году
Он отметил, что знает, что может рассчитывать на поддержку партнеров.
Вы должны все помнить, что завершение войны - это наша общая цель. Наша, не российская
Дополнение
The New York Times сообщало, что война в Украине может завершиться в 2025 году, но ее результаты будут зависеть от международной поддержки и будущих мирных переговоров.
2 декабря Зеленский заявлял, что планы неизменны, Украина хочет быть сильнее для того, чтобы в 2025 году закончилась война.
Зеленский заявлял, что для Украины справедливый мир, в частности, - это серьезные гарантии безопасности, сильная армия.