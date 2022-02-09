РНБО збирають на виїзне засідання у Харкові 11 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у Харкові скликає Президент Володимир Зеленський 11 лютого, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Апарату РНБО.
Цитата:
"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Орієнтовно о 17:30 у той же день анонсовано брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.
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Перед цим засідання РНБО було 24 січня. Обговорювали у тому числі російську загрозу.