На сьогодні повномасштабний наступ на Україну неможливий фізично - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На сьогоднішній день здійснити повномасштабний наступ на Україну неможливо зробити навіть фізично. Про це Секретар РНБО Олексій Данілов заявив за підсумками засідання, передає кореспондент УНН.
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"Ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично", - сказав Данілов.
"Чи є пересування на сьогодні сил російської Федерації на їх території? Так, воно є, мийого фіксуємо. Але для нас це не дивина", - додав він.
Деталі
Він згадав публікації в іноземних ЗМІ щодо накопичення російських військ біля українських кордонів, заявивши, що «у нас дуже багато зараз знаходиться інформації, яка не підтверджується розвідкою».
Додамо
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.