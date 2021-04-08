РНБО готує санкції проти нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Віктор Таран

За його інформацією, слуги вирішили продемонструвати суспільству, що готові боротися зі своїми, і розглядають на роль “жертви” кандидатуру Холодова. Раніше журналісти “Схем” звинувачували його в причетності до масштабного тютюнового бізнесу і називали кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

“На перший погляд, в світлі того, що РНБО продовжить розглядати справи контрабандистів, кандидатура Холодова не дивує”, — пише Віктор Таран.

Пославшись на відкриті джерела, політолог повідомив, що через мережу тютюнових кіосків Холодова Т-кіоск реалізують сигарети скандальної тютюнової фабрики з Жовтих вод United Tabacco з підробленими акцизними марками.

“Правоохоронці давно підозрюють фабрику в контрабанді цигарок до Російської Федерації через фірми-прокладки в ОАЕ та Іраку, а Холодова називають одним із сьогоднішніх власників „United Tabacco“ з долею в 20%. Запасаємося поп-корном і поспостерігаємо, чи вистачить у влади політичної волі накласти санкції на члена своєї ж партії”, — пише Віктор Таран.