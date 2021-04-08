РНБО готує санкції проти нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Віктор Таран
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За інсайдерською інформацією, на п’ятничному засіданні РНБО розгляне введення санкцій проти нардепа від “Слуги народу”, заступника голови податкового комітету ВРУ Андрія Холодова, за контрабанду сигарет. Про це в Facebook повідомив політичний експерт Віктор Таран.
За його інформацією, слуги вирішили продемонструвати суспільству, що готові боротися зі своїми, і розглядають на роль “жертви” кандидатуру Холодова. Раніше журналісти “Схем” звинувачували його в причетності до масштабного тютюнового бізнесу і називали кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.
“На перший погляд, в світлі того, що РНБО продовжить розглядати справи контрабандистів, кандидатура Холодова не дивує”, — пише Віктор Таран.
Пославшись на відкриті джерела, політолог повідомив, що через мережу тютюнових кіосків Холодова Т-кіоск реалізують сигарети скандальної тютюнової фабрики з Жовтих вод United Tabacco з підробленими акцизними марками.
“Правоохоронці давно підозрюють фабрику в контрабанді цигарок до Російської Федерації через фірми-прокладки в ОАЕ та Іраку, а Холодова називають одним із сьогоднішніх власників „United Tabacco“ з долею в 20%. Запасаємося поп-корном і поспостерігаємо, чи вистачить у влади політичної волі накласти санкції на члена своєї ж партії”, — пише Віктор Таран.