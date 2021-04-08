СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Виктор Таран

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39513 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57371 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106594 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142450 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194335 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192853 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278659 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325927 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157818 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Виктор Таран

СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Виктор Таран

Киев  •  УНН

 • 13296 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По инсайдерской информации, на пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от “Слуги народа”, заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова, за контрабанду сигарет. Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Виктор Таран.

По его информации, слуги решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и рассматривают на роль “жертвы” кандидатуру Холодова. Ранее журналисты “Схем” обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

“На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет”, — пишет Виктор Таран.

Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.

“Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников „United Tabacco“ с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии”, — пишет Виктор Таран.

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