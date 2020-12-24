Ризик інфікування COVID-19 в закладах громадського харчування є найвищим - Степанов

“Доречно було б взагалі не проводити святкування в ресторанах. Ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим. Коли мені приводять приклад — а чому ви не забороняєте користування транспортом з 8 по 24 січня, я завжди задаю питання — а навіщо? З точки зору епідеміології. Ті обмеження, які ми введем, призведуть як наслідок, до суттєвого зменшення кількості людей, які будуть їздити в транспорті”, — пояснив міністр.

Він зауважив, що в громадському транспорті при дотриманні правил ризик підхопити COVID-19 є невеликим.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.



Нові обмеження передбачають, зокрема, заборону роботи кафе, ресторанів, барів крім замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ тощо.



При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.



Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину ранку сьогодні перевищила мільйон, добовий приріст — майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих.



При цьому госпіталізованих людей за добу знову — під 3 тисячі.