Риск инфицирования COVID-19 в заведениях общественного питания самый высокий - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В нынешней эпидемиологической ситуации проводить празднование Нового года в ресторанах — неуместно, ведь там высокий риск инфицирования COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Уместно было бы вообще не проводить празднование в ресторанах. Риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким. Когда мне приводят пример — а почему вы не запрещаете пользования транспортом с 8 по 24 января, я всегда задаю вопрос — а зачем? С точки зрения эпидемиологии. Те ограничения, которые мы введем, приведут как следствие, к существенному уменьшению количества людей, которые будут ездить в транспорте”, — пояснил министр.
Он отметил, что в общественном транспорте при соблюдении правил риск подхватить COVID-19 является небольшим.
Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.
Новые ограничения предусматривают, в частности, запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ тому подобное.
При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8 часов утра сегодня превысило миллион, суточный прирост — почти 11,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших третьи сутки подряд превышает количество заболевших.
При этом госпитализированных человек в сутки снова — под 3 тысячи.