Рівненського інспектора підстрелили, оскільки браконьєри сприйняли чоловіка за звіра - поліція
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Рівненщині мисливець вистрелив в інспектора водного господарства, адже сплутав чоловіка зі здобиччю. Таку версію причин стрілянини розслідує поліції Здолбунівського району, передає кореспондент УНН.
Як розповів УНН начальник слідства Ігор Коцюбинський, в працівника стріляв один чоловік з мисливської зброї 12-го калібру.
“Постріл був один з відстані 20-30 метрів”, — зазначив поліцейський.
Інспектор водного господарства району отримав вогнепальні поранення в ліву ногу та кисті рук. Перебуває в хірургічному відділенні районної лікарні в Здолбунові.
Потерпілий Ігор Лук’янчук зазначив, що після пострілу чоловік підійшов і перевірив, чи живий. Потім, за словами інспектора, сказав: “Ти — браконьєр!”. Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Перевіряють мешканців прилеглих сіл, які мають зареєстровану зброю.
Як повідомляв УНН, поблизу села Лідаво Здолбунівського району невідомий підстрелив працівника водного господарства. Інспектор обходив водойму, коли в нього поцілили з мисливської рушниці.