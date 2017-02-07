Ровенского инспектора подстрелили, потому что браконьеры восприняли мужчину как зверя - полиция
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Ровенской области охотник выстрелил в инспектора водного хозяйства, ведь спутал человека с добычей. Такую версию причин стрельбы расследует полиция Здолбуновского района, передает корреспондент УНН.
Как рассказал УНН начальник следствия Игорь Коцюбинский, в работника стрелял один человек из охотничьего оружия 12-го калибра.
"Выстрел был один с расстояния 20-30 метров", - отметил полицейский.
Инспектор водного хозяйства района получил огнестрельные ранения в левую ногу и кисти рук. Находится в хирургическом отделении районной больницы в Здолбунове.
Пострадавший Игорь Лукьянчук отметил, что после выстрела человек подошел и проверил, жив ли он. Затем, по словам инспектора, сказал: "Ты - браконьер!". Полиция возбудила уголовное производство по ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Проверяют жителей близлежащих сел, которые имеют зарегистрированное оружие.
Как сообщал УНН, вблизи села Лидава Здолбуновского района неизвестный подстрелил работника водного хозяйства. Инспектор обходил водоем, когда в него попали из охотничьего ружья.