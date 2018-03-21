Рівень ранкових заторів в столиці досяг позначки 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, та від “Чайки” і до метро “Берестейська”), Космонавта Комарова (в бік Індустріального шляхопроводу) на ділянці дороги від Троєщини і до метро “Петрівка” (“Почайна”), на проспекті Миколи Бажана, Соборності, Голосіївському та Броварському проспектах.
Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Харківському шосе, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), на ділянці від Севастопольської площі і до метро “Дорогожичі” (ремонтні роботи) Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу). Затори є проспекті Соборності, Семена Скляренка (ремонтні роботи), вулиці Богатирська, на Кільцевій дорозі (від кінцевої зупинки швидкісного трамваю і до Одеської площі) та інших вулицях.
Наразі рух ускладнений на Московському, Патона та Південному мостах.
Як повідомляв УНН, за прогнозом Українського гідрометцентру, снігопад у Києві триватиме до середи.