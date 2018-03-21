Уровень утренних пробок в столице достиг отметки 7 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве уровень утренних заторов на дорогах оценивается в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, и от "Чайки" и до метро "Берестейская"), Космонавта Комарова (в сторону Индустриального путепровода) на участке дороги от Троещины и к метро "Петровка" ("Почайна"), на проспекте Николая Бажана, Соборности, Голосеевском и Броварском проспектах.
Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Харьковском шоссе, бульваре Леси Украинки (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), на участке от Севастопольской площади и до метро "Дорогожичи" (ремонтные работы) Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть проспекте Соборности, Семена Скляренко (ремонтные работы), улицы Богатырская, на Кольцевой дороге (от конечной остановки скоростного трамвая и до Одесской площади) и других улицах.
Сейчас движение затруднено на Московском, Патона и Южном мостах.
Как сообщал УНН, по прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад в Киеве продлится до среды .