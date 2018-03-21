Уровень утренних пробок в столице достиг отметки 7 баллов

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12209 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16977 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63159 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73977 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101861 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109104 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116512 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121862 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132969 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Уровень утренних пробок в столице достиг отметки 7 баллов

Уровень утренних пробок в столице достиг отметки 7 баллов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве уровень утренних заторов на дорогах оценивается в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, и от "Чайки" и до метро "Берестейская"), Космонавта Комарова (в сторону Индустриального путепровода) на участке дороги от Троещины и к метро "Петровка" ("Почайна"), на проспекте Николая Бажана, Соборности, Голосеевском и Броварском проспектах.

Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Харьковском шоссе, бульваре Леси Украинки (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), на участке от Севастопольской площади и до метро "Дорогожичи" (ремонтные работы) Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть проспекте Соборности, Семена Скляренко (ремонтные работы), улицы Богатырская, на Кольцевой дороге (от конечной остановки скоростного трамвая и до Одесской площади) и других улицах.

Сейчас движение затруднено на Московском, Патона и Южном мостах.

Как сообщал УНН, по прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад в Киеве продлится до среды .

Украинские Национальные Новости

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Киев

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