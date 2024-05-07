Рівень моря в усьому світі: Україна долучилася до міжнародного дослідження проблем танення антарктичної криги
Київ • УНН
Україна приєдналася до великого міжнародного проекту OCEAN:ICE з вивчення впливу танення антарктичних льодів і процесів у Південному океані на клімат Землі та підвищення рівня Світового океану.
Великий міжнародний проєкт OCEAN:ICE досліджує вплив на Землю процесів на Антарктичному льодовиковому щиті та у Південному океані, зокрема танення крижаного покриву. Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) України приєднався до OCEAN:ICE, - українські дослідники вивчатимуть вплив опадів на баланс маси льоду та долучаться до підводних вимірювань, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Україна долучилася до важливого міжнародного дослідження антарктичної криги. Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) приєднався до великого міжнародного проєкту OCEAN:ICE "Обмін між океаном і кріосферою в Антарктиді: вплив на клімат і Землю загалом".
Як зазначається, метою проєктує оцінка впливів на Землю ключових процесів, які відбуваються на Антарктичному льодовиковому щиті та в Південному океані. Йдеться про підвищення рівня моря, формування глибоководних течій, зміни океанічної циркуляції та клімату.
Втрата антарктичної криги веде до підвищення рівня моря, і більша частина такого танення відбувається на межі океану і крижаного покриву під впливом теплих океанічних течій. OCEAN:ICE досліджує процеси, що спричиняють це танення. – наголошує НАНЦ.
У Центрі розповіли, яким буде внесок України:
- НАНЦ заповнить деякі прогалини в польових даних завдяки використанню в Південному океані додаткового набору інноваційного обладнання – профілюючих (арго) буїв. Це автономні океанографічні інструментальні платформи для підводних вимірювань. Вони не мають двигуна і не потребують постійного обслуговування судном чи людиною.
- Такі буї докладно вимірюють фізичні та хімічні параметри океану, наприклад, напрямок і швидкість течії, температуру та солоність води на різних глибинах. Ці дані допоможуть краще зрозуміти сезонний обмін між холодними водами моря Ведделла і відносно теплими водами центрально-західної частини Антарктичного півострова.
- Також, дослідники НАНЦ вивчатимуть вплив опадів на баланс маси льоду шельфового льодовика. Для цього використовуватимуть регіональну модель атмосфери з високою роздільною здатністю.
Участь НАНЦ розширить OCEAN:ICE, додавши нові польові спостереження та їхній аналіз, а також інноваційне чисельне моделювання океанічних та атмосферних процесів (..) Логістична підтримка НАНЦ збільшить наявну мережу спостережень OCEAN:ICE у поки неохоплених районах навколо Антарктиди
Доповнення
Проєкт реалізується в межах програми "Горизонт Європа", яка фінансується Європейською Комісією. Також участь приймають партнери з Великої Британії, яких фінансує Міністерство досліджень та інновацій цієї країни.
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