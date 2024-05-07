Уровень моря во всем мире: Украина присоединилась к международному исследованию проблем таяния антарктических льдов

Большой международный проект OCEAN:ICE исследует влияние на Землю процессов на Антарктическом ледниковом щите и в Южном океане, в частности таяние ледяного покрова. Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Украины присоединился к OCEAN: ICE, - украинские исследователи будут изучать влияние осадков на баланс массы льда и присоединятся к подводным измерениям, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Украина присоединилась к важному международному исследованию антарктических льдов. Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) присоединился к большому международному проекту OCEAN:ICE "Обмен между океаном и криосферой в Антарктиде: влияние на климат и Землю в целом". - информирует антарктический научный центр.

Как отмечается, целью проекта является оценка воздействий на Землю ключевых процессов, которые происходят на Антарктическом ледниковом щите и в Южном океане. Речь идет о повышении уровня моря, формировании глубоководных течений, изменениях океанической циркуляции и климата.

Потеря антарктических льдов ведет к повышению уровня моря, и большая часть такого таяния происходит на границе океана и ледяного покрова под влиянием теплых океанических течений. OCEAN:ICE исследует процессы, вызывающие это таяние, - отмечает НАНЦ.

В Центре рассказали, каким будет вклад Украины:

НАНЦ восполнит некоторые пробелы в полевых данных благодаря использованию в Южном океане дополнительного набора инновационного оборудования - профилирующих (арго) буев. Это автономные океанографические инструментальные платформы для подводных измерений. Они не имеют двигателя и не требуют постоянного обслуживания судном или человеком.

Такие буи подробно измеряют физические и химические параметры океана, например, направление и скорость течения, температуру и соленость воды на разных глубинах. Эти данные помогут лучше понять сезонный обмен между холодными водами моря Уэдделла и относительно теплыми водами центрально-западной части Антарктического полуострова.



Также, исследователи НАНЦ будут изучать влияние осадков на баланс массы льда шельфового ледника. Для этого будут использовать региональную модель атмосферы с высоким разрешением.



Участие НАНЦ расширит OCEAN:ICE, добавив новые полевые наблюдения и их анализ, а также инновационное численное моделирование океанических и атмосферных процессов (...) Логистическая поддержка НАНЦ увеличит имеющуюся сеть наблюдений OCEAN:ICE в пока неохваченных районах вокруг Антарктиды - сообщил Рут Моттрем, координатор проекта от DMI.

Дополнение

Проект реализуется в рамках программы "Горизонт Европа", которая финансируется Европейской Комиссией. Также участие принимают партнеры из Великобритании, которых финансирует Министерство исследований и инноваций этой страны.

Напомним,

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