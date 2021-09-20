Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено вже в 11 регіонах України

Деталі

За даними МОЗ, станом на 19 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:

Вінницькій області — 54,9%;

Волинській області — 50,7%;

Дніпропетровській області — 75,2%;

Житомирській області — 56,3%;

Закарпатській області — 52,3%;

Луганській області — 69,6%;

Миколаївській області — 72,3%;

Рівненській області — 87,2%;

Сумській області — 61,0%;

Харківській області — 75,2%;

Черкаській області — 72,6%.

У Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Загалом в Україні динаміка рівня госпіталізацій становить 50,7%.

Додамо

Протягом 19 вересня в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 255 осіб, летальних випадків — 44.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 36 029 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 118 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 14 911 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,4 млн щеплень.