Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено вже в 11 регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми в 11 областях України. Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 19 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Загалом в Україні динаміка рівня госпіталізацій становить 50,7%.
Додамо
Протягом 19 вересня в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 255 осіб, летальних випадків — 44.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 36 029 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 118 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 14 911 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,4 млн щеплень.