Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен уже в 11 регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в 11 областях Украины. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения, передает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 19 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) превышен в:
В Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
В целом в Украине динамика уровня госпитализаций составляет 50,7%.
Добавим
В течение 19 сентября в Украине зафиксировали 2265 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1255 человек, летальных случаев — 44.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 36 029 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 21118 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 14 911 человека. Всего с начала кампании сделано 11,4 млн прививок.