Рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже у 10 регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у десяти областях України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 17 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
При цому захворюваність перевищує норму у 21 області та у Києві. Нижче межі у 75 на 100 тис. населення показник тримається лише у Закарпатській (31), Кіровоградській (31) та Миколаївській (74) областях.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,344 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 вересня, — 6,2 тисячі, що менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,7 тисячі осіб, що більше, ніж попередньої доби.