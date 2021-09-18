Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 10 регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в десяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 17 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных) превышен в:
В Винницкой, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
При этом заболеваемость превышает норму в 21 области и в Киеве. Ниже границы в 75 на 100 тыс. населения показатель держится в Закарпатской (31), Кировоградской (31) и Николаевской (74) областях.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,344 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 сентября, - 6,2 тысячи, что меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,7 тысячи человек, что больше, чем за предыдущие сутки.