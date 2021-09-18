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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 10 регионах Украины

Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 10 регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 32142 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в десяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 17 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных) превышен в:

  • Винницкой области - 66,3%;
  • Днепропетровской области - 69,0%;
  • Закарпатской области - 65,9%;
  • Луганской области - 71,5%;
  • Львовской области - 68,6%;
  • Николаевской области - 105,1%;
  • Ровенской области - 82,5%;
  • Сумской области - 56,7%;
  • Харьковской области - 59,0%;
  • Хмельницкой области - 51,3%.

    • В Винницкой, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

    При этом заболеваемость превышает норму в 21 области и в Киеве. Ниже границы в 75 на 100 тыс. населения показатель держится в Закарпатской (31), Кировоградской (31) и Николаевской (74) областях.

    Дополнение

    В Украине зафиксировано уже 2,344 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 сентября, - 6,2 тысячи, что меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,7 тысячи человек, что больше, чем за предыдущие сутки.

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