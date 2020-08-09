Ріст числа хворих COVID-19 на Херсонщині: за добу виявлено вісім інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 1,2 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 8 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 320 ПЛР-досліджень та 892 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 8 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19”, — написав Гусєв.
Він додав, що наразі встановлюється коло контактних осіб з інфікованими.
“Тож наразі в області 267 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 213 людей побороли недуг;
— 50 — інфіковані на COVID-19;
— 4 — померли”, — написав очільник ОДА.
Гусєв нагадав, що через погіршення ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні, КМУ ухвалив рішення про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1879 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.