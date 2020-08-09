Рост числа больных COVID-19 на Херсонщине: за сутки выявлено восемь инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,2 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 8 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 320 ПЦР-исследований и 892 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 8 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19”, — написал Гусев.
Он добавил, что сейчас устанавливается круг контактных лиц с инфицированными.
“Поэтому сейчас в области 267 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 213 человек победили недуг;
— 50 — инфицированы на COVID-19;
— 4 — умерли”, — написал глава ОГА.
Гусев напомнил, что из-за ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, КМУ принял решение о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска со временно оккупированным Крымом.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.