Черговий антирекорд: в Україні виявлено вже понад 79,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 1489
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні на ранок 8 серпня зафіксовано вже 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1489. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 79 750 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1489 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1879 осіб, з них 27 — за останню добу.
Також в Україні загалом одужали від хвороби 43 055 осіб.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 278 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.