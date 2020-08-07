Пандемія: ВООЗ зафіксувала 278 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищило 18,9 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 278 тисяч. Згідно з опублікованими в п’ятницю даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 7 тис. і перевищила 709 тис., передає УНН.

Станом на 11:00 за київським часом 7 серпня, в світі було зареєстровано 18 902 735 інфікованих і 709 511 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 278 291, кількість померлих збільшилася на 6 815.

Днем раніше були виявлені 259 344 випадків зараження і 6 488 летальних випадків. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 10 135 322. За добу цей показник виріс на 154 118. Кількість померлих там збільшилася на 4 598 і досягло 376 606. В Європейському регіоні зареєстровано 3 513 219 інфікованих і 215 640 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 25 473, померли 416 осіб.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 2 428 584 відвідувачів, був зафіксований 50 571 летальний результат. За добу кількість заражених збільшилася на 67 863, померлих — на 999.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 781 612. Далі йдуть Бразилія (2 859 073), Індія (2 027 074), Росія (877 135), ПАР (538 184), Мексика (456 100), Перу (447 624), Чилі (366 671), Колумбія (345 714) і Іран (320 117).

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